ジャーナリスト鈴木哲夫氏が9日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に電話で生出演し、約1年で幕を下ろす石破政権について振り返った。

自民党総裁の石破茂首相は7日に会見を開き、辞意を表明。わずか1年で首相の座を降りることになった。

石破氏を「節目節目で取材してきた」という鈴木氏は、8日に本人を電話取材したおちう。党内野党の異名を取った石破氏が政権を取ってからの1年を振り返り、「石破さんもご本人も言っていたけど、らしさは出せなかったと思います」と指摘した。

「僕も常に厳しい言い方をしてきましたけど」という中で、「唯一らしさというのは、森友学園問題の裁判がありましたよね。これで控訴を断念した」と述べた。森友学園問題を巡り、財務省の決裁文書改ざん問題で非開示とした大阪高裁判決の上告を断念したことに言及した。「（原告の）赤木（雅子）さんとも石破さん、ずっと話をしてきた。そういう中であの控訴断念は、石破さんらしさだったと思う」としつつも、「それ以外はほとんど出せていない」と続けた。

石破氏は地方創生、自衛隊員の待遇改善、防災庁の設置などを掲げて政権運営を担ってきた。鈴木氏は「後半に加わってきたのは、お米改革、そして（戦後）80年メッセージ。80年メッセージ以外は準備してきたけど、まだ完成はしていない。あと2、3週間でどこまで流れを作れるか。正直難しいかもしれない。次の政権が引き継ぐが分からない」としつつ、「でもできる限りこの3週間で布石を作りたいと本人は考えていると、話した感じでは思いますね」と付け加えた。