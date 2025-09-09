テクサー×システムズ・デザインが展示会最適化AIソリューションを共同開発
テクサーはこのほど、システムズ・デザインとの共同開発による、展示会運営と営業活動を革新するAI統合ソリューション「AiMeet AI Insight」を発表した。
「AiMeet AI Insight」
共同開発したのは、展示会で得られる来場者データをAIで即時解析し、営業活動や運営判断に直結する情報を提供するもの。
ダッシュボード、リード詳細分析、注釈タグ分析、AIチャットアシスタントによるデータ分析簡略化といった4つの機能で構成されている。
蓄積された来場者データや展示会レポートを自然言語で質問することで、必要な分析結果を即座に取得できるようになっている。
今後は、質問内容に応じてグラフや可視化資料を自動生成する機能も搭載予定とのこと。
9月10日〜12日に東京ビッグサイトにて開催する「国際物流総合展2025 第4回 INNOVATION EXPO」にて、AiMeet本体の正式採用およびAiMeet AI Insightベータ版の初公開が決定している。
