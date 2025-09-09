トドクヨがメロンの糖度ランキングを発表、1位は渡辺農園の品種
産地直送・お取り寄せ通販サイトを運営するトドクヨはこのほど、同サービス内で販売したメロンの糖度ランキングを発表した。
「渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-」
同ランキングは、それぞれのメロンを1つ1つ実際にメロンの味や糖度を徹底的に検証した結果をもとにしている。
1位は、愛知県の渡辺農園にて生産される「渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-」で、糖度17.75度を計測した。配送開始・販売期間は7月中旬となっている。
2位・3位には、茨城県の長洲農園で作られた品種がランクイン。「長洲さんのアンデスメロン」は糖度16.35度を計測した。4月下旬〜6月頃に配送・販売が開始される品種となっている。
「長洲さんのアンデスメロン」
「長洲さんのアールスメロン」は、糖度13.15度を計測。8月中旬より、配送を開始している。
「長洲さんのアールスメロン」
また、公開ページでは、配送開始・販売期間のほか品種の特徴も確認できる。
「渡辺さんの渥美の陽光-HIKARI-」
「長洲さんのアンデスメロン」
「長洲さんのアールスメロン」
