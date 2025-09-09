髭剃りにグレードアップ革命。最高品質セット【ブラウン】ヒゲトリマーを今すぐAmazonでチェック!!
最高品質セットで毎日の髭剃りに革命起きる!!【ブラウン】ヒゲトリマーを今すぐAmazonでゲットしよう!!
【Braun(ブラウン)】シリーズ９ ヒゲトリマー BT9560 は、すばやく、手軽に、的確に、理想のヒゲスタイルの実現を叶えるヒゲトリマー。セット内容はコーム4種、アタッチメント3種、ヒゲ形テンプレート、充電スタンド、ポーチ、携帯用ケース、掃除用ブラシと大充実。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ブラウン最高品質の刃、プロブレードを搭載しているから、毛のひっかかりなくお手入れ可能。
また人工知能テクノロジーによりヒゲの濃さに合ったカットパワーに調整。濃いヒゲの時にはパワーブーストモードに切り替わる。
さらに精密な調節ダイヤルで0.25mm幅、50段階以上の調節が可能に。ダイヤルロックスイッチも搭載されており、理想の長さを次回まで固定し、すばやく整えることができる。
完全防水仕様でバッテリーは最大180分持続、長持ち設計のドイツデザイン。
至高のクオリティで、男の品格はより輝く。
