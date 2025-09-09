こんにゃくパーク、秋冬新商品の販売を開始 - 特大こんにゃく6種など
こんにゃくパークは9月1日、秋冬新商品として「カニカマ好きも絶賛のしらたき」や特大こんにゃくシリーズなど全8品の販売を開始した。
2025年秋冬新商品
「カニカマ好きも絶賛のしらたき」(216円)は、カニカマの様に裂ける仕様が特徴のしらたき。8本連結しており、連結部分の溝がスープやタレを絡みやすく、味しみを良くする構造となっている。
特大こんにゃくシリーズには、「特大 板こんにゃく黒」(270円)や「特大 しらたき」(270円)、「特大 糸こんにゃく黒」(270円)、「特大 糸こんにゃく白」(270円)、「特大生芋100% 板こんにゃく」(302円)、「特大生芋100% 糸こんにゃく」(302円)が登場。
そのほか、「生芋糸さん」(162円)も販売している。
