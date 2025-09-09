「ねこ休み展」が、小江戸・川越で初開催！10周年記念グッズやアーカイブ年表も
BACON(べーこん)は9月24日〜10月6日、累計動員数200万人を超える人気猫クリエイターによる合同写真展＆物販展「ねこ休み展」を、2025年まで、埼玉県川越市のまるひろ川越店で初開催する。
展示作品：ぐっぴー
「ねこ休み展」は、今年で開催10周年を迎える。川越で初開催となる今回は60組が出展。10周年記念の限定グッズやアーカイブ年表も展示する。
会場には、「Muu(@muudaybyday)」、「プリンとメル(@purinnyan)」、「むぎめし家(@mugimeshi323)」、「寅ちゃん(@torachanthecat)」、「うにちゃん(@unicouniuni3)」といったスター猫たちを含む300点以上の作品を展示するほか、福嶋吾然有、SUIMINなどのクリエイターによる会場限定グッズやコラボアイテムも販売する。
展示作品：むぎめし家
展示作品：unicouniuni3
展示作品：Damyan.
展示作品：JiJi&R
入場料は、一般・大学・高校生が700円、まるひろ公式アプリ会員は500円。中学生以下は無料。
開催時間は午前10時〜午後7時(閉場)。最終入場は、各日の閉場30分前まで。最終日は午後5時00分閉場。
