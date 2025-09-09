心の動きのままに表現する「アウトサイダーアート」作品展がアトレ新浦安で開催
アトレ新浦安は9月10日〜17日、「第21回 アウトサイダーアート展『つながる個性』」を、1Fガーデンテラスで開催する。
代表作品(展示予定) 作品名 ハワイのオハナ 作者 西田江里
同展は、浦安市を拠点に活動する社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが主催する作品展で、今回で21回目を迎える。
展示作品は、特別な芸術教育を受けていない作者たちが、既成概念にとらわれず心のままに表現したものであり、作者の個性とエネルギーに満ちているのが特徴。作品を通じて作者と来場者が出会い、心と心が繋がる交流の場となることを目指している。
時間は10:00〜21:00、参加費は無料。
