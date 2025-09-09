アンパンマンたちも仮装！横浜アンパンマンこどもミュージアムでハロウィーンイベント
横浜アンパンマンこどもミュージアムは9月19日〜10月31日、ハロウィーンイベントを開催する。
メインステージ ※画像はイメージ
同イベントのテーマは「初めてのハロウィーンパーティー」。3F ミュージアム ひろばで開催する「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」では、仮装姿のアンパンマンたちと一緒にキャンディダンスを楽しめる。
ハロウィーンの仮装をしたアンパンマンたちとのグリーティングや、ミニシールを集めて大きなシールをもらう「ハロウィーンシールラリー」、お面作りの「ハロウィーンお面工作」などの体験イベントも実施する。期間中、館内はハロウィーン仕様となり、期間限定の大きなジャックオーランタンも登場する。
アンパンマンたちとのグリーティング ※画像はイメージ
ハロウィーンお面工作 ※画像はイメージ
ハロウィーンシールラリー
1階のショップ＆フード・レストランでは、イベント限定のグッズやフードを販売。ハロウィーンらしい背景で記念撮影ができるフォトブースも設置する。
ハロウィーン限定フォトブース ※画像はイメージ
ハロウィーンマスコット ※画像はイメージ
