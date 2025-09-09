横浜アンパンマンこどもミュージアムは9月19日〜10月31日、ハロウィーンイベントを開催する。

メインステージ　※画像はイメージ

同イベントのテーマは「初めてのハロウィーンパーティー」。3F ミュージアム ひろばで開催する「おばけだぞぉ！みんないっしょに ばぁ！っとハロウィーン！」では、仮装姿のアンパンマンたちと一緒にキャンディダンスを楽しめる。

ハロウィーンの仮装をしたアンパンマンたちとのグリーティングや、ミニシールを集めて大きなシールをもらう「ハロウィーンシールラリー」、お面作りの「ハロウィーンお面工作」などの体験イベントも実施する。期間中、館内はハロウィーン仕様となり、期間限定の大きなジャックオーランタンも登場する。

アンパンマンたちとのグリーティング　※画像はイメージ

ハロウィーンお面工作　※画像はイメージ

ハロウィーンシールラリー

1階のショップ＆フード・レストランでは、イベント限定のグッズやフードを販売。ハロウィーンらしい背景で記念撮影ができるフォトブースも設置する。

ハロウィーン限定フォトブース　※画像はイメージ

ハロウィーンマスコット　※画像はイメージ