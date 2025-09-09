「普通に痛い」久保建英はアメリカ戦欠場の可能性も…週末には古巣とのビッグマッチ「チームを助けられなかったら…」【現地発】
日本代表は現地９月９日（日本時間９月10日）、敵地コロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。
懸念されるのが、スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦で左足首を痛めた久保建英（レアル・ソシエダ）の状態だ。
８日の前日練習後の取材では、「普通に痛いですけど。明日になってみてどうなるかですね。今日は痛かったです。明日次第ですね。本当に明日起きてみてどうなるかで。準備はしてますけど」とコメント。現状のままなら、欠場の可能性が低くない。
週末には、古巣レアル・マドリーとのビッグマッチも控えている。
「リーグ戦も次は大事な試合なので、そこも含めて。今は代表にいるので代表のことだけ考えていますけど。チームを助けられなかったらやらないですけど、助けられるのであればいい準備をしたいなと思っています」
24歳のレフティは「大きな怪我をしないことが一番なので。レアルであれアメリカであれ、どこであれ、万全の状態じゃなくて無理をするところ、無理をしないところは自分で見極めていければと思います」と自身の考えを明らかした。
森保一監督は先発メンバーの大幅入れ替えを明言しており、無理をして起用することはないだろう。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
