冒頭の15分間が公開された前日練習には加わっていた久保。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

写真拡大

　日本代表は現地９月９日（日本時間９月10日）、敵地コロンバスでアメリカ代表と親善試合を戦う。

　懸念されるのが、スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦で左足首を痛めた久保建英（レアル・ソシエダ）の状態だ。

　８日の前日練習後の取材では、「普通に痛いですけど。明日になってみてどうなるかですね。今日は痛かったです。明日次第ですね。本当に明日起きてみてどうなるかで。準備はしてますけど」とコメント。現状のままなら、欠場の可能性が低くない。
 
　週末には、古巣レアル・マドリーとのビッグマッチも控えている。

「リーグ戦も次は大事な試合なので、そこも含めて。今は代表にいるので代表のことだけ考えていますけど。チームを助けられなかったらやらないですけど、助けられるのであればいい準備をしたいなと思っています」

　24歳のレフティは「大きな怪我をしないことが一番なので。レアルであれアメリカであれ、どこであれ、万全の状態じゃなくて無理をするところ、無理をしないところは自分で見極めていければと思います」と自身の考えを明らかした。

　森保一監督は先発メンバーの大幅入れ替えを明言しており、無理をして起用することはないだろう。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番

 