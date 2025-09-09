アトレ上野でアート散歩。「ゴッホ展」とのコラボメニューや限定グッズを販売
アトレ上野は9月12日〜10月24日、東京都美術館で開催中の「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」とコラボした「ゴッホが誘う、アトレ上野のアート散歩」を開催する。
ゴッホ展スペシャルコラボメニュー 〜ゴッホがつないだ芸術の饗宴〜
期間中、対象ショップでは、《種まく人》の鮮やかな色彩を季節の花で表現したアートブーケや、ゴッホ展コラボオリジナルビール、ゴッホの世界観を計5品の料理で表現したコースなど、ゴッホの生い立ちや絵画の背景を楽しむコラボメニューや限定商品を販売する。
ゴッホ展コラボレーション「アートブーケ」「アートアレンジメント」
ゴッホ展コラボオリジナルビール
対象ショップにてゴッホをテーマにしたメニューや限定商品を購入すると、先着でアトレ上野限定のオリジナルノベルティ(ショッパーまたはステッカー)をプレゼントする。
ショッパー
三省堂 アトレ上野店では、ゴッホ展限定のしおりをプレゼントする。
