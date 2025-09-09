赤城山の麓に、愛犬と泊まれる古民家調の旅館がオープン--愛犬用露天風呂も
咲楽は9月2日、愛犬と泊まれる古民家調の旅館「愛犬と泊まれる古民家リトリート 赤城山 - 懐 -(ふところ)」を、群馬県前橋市にオープンした。
半露天・愛犬専用風呂付／離れ特別和室
同施設は、かつて「旅籠 忠治館」として親しまれた建物を再生したもので、愛犬と添い寝ができる和モダンの客室や、一緒に食事ができるダイニングを完備している。
赤城山麓の食材を活かした季節料理を提供し、中庭や露天風呂、愛犬のためのドッグランも備えている。
ダイニング／夕食会席
露天風呂／庭園・ドッグラン
小型犬から中型犬まで泊まれる客室は全14室。半露天風呂付きや半露天に加え愛犬専用風呂も付いた客室も用意する。
客室例
