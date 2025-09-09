人気音楽ユニット「浦島坂田船」が9日、公式X（旧ツイッター）を更新。ファンに対し、リリースイベントに関する注意喚起を行った。

「リリースイベントに関する重要なお知らせ」と題した文書にて、「リリースイベントにおいて、身分証やアカウントの貸し借り、偽装、当選者へのなりすましなど、イベントの運営自体を脅かす行為が確認されています」と不正行為を報告。

「過去、類似の事例で複数回対応を行っておりますが、度の過ぎた不正行為も見受けられますため、今一度注意事項のご確認をお願いいたします」と改めて記した。

続けて「当選者本人以外の参加はイベントとして禁止しているだけでなく、身分証の貸し借りや偽装は犯罪にあたる場合もございます。今後はより一層厳重な確認を行うとともに、当該不正やそれに類する行為が確認された場合はただちにイベントからご退場いただきます」と強調。

また、不正行為の対応として「当事者のみならず関わったすべての方に対し、以降の浦島坂田船関連イベントへの応募・参加を無効とする対応をいたします」とし、「すべてのお客さまに安心してイベントを楽しんでいただけるよう、引き続き体制を強化してまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします」と呼びかけた。

「浦島坂田船」はニコニコ動画などで生放送を行う「生主」出身の歌い手で、うらたぬき、志麻、となりの坂田。、センラの4人組ユニット。16年にビクターエンタテインメントよりアルバム「CRUISE TICKET」でメジャーデビュー。19年に放送されたテレビアニメ「浦島坂田船の日常」ではメンバーをモデルにした斬新なスタイルが大きな話題となった。23年には、さいたまスーパーアリーナにて結成10周年記念ライブを開催した。