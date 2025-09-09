衣料品流通サイト大手ZOZO創業者で実業家・前澤友作氏（49）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「エイベックス」の松浦勝人会長（60）から「ほんとの大金持ち」と指摘された件について言及した。

松浦氏は「一生懸命お金を使ってみたけど、欲は埋まらない。むしろ悪化。欲しい物も行きたい場所もエスカレートするだけ。でも、よくいる『俺金持ってる界隈』よりは、実際に自然体でお金を使う方が本物」と真の資産家について私見をポスト。

また「それスマートに両立してんの、前澤さんくらい。わかってるよね！港区女子」とし、来春に完成予定という前澤氏が所有するメガヨットについても言及した。

「114メートルのメガヨット。全て予想だけど、、建造費100億円だとして ヤバいのは1年間の維持費。運用コスト10億から20億。クルー人件費15億から25億。合計で年間25億から45億円。毎年これくらいの維持費がかかるんじゃないかな、、？」といい「こういうことする前澤さんこそ、ほんとの大金持ち ぼくらはとうていかないませーん！」と白旗をあげていた。

この件について、前澤氏は「自然体でカツカツです 港区女子！」と反応。松浦氏は「前澤さんが『自然体でカツカツ』なんて言うなら、僕なんて自然体で毎日ほぼ赤字です でもそれでも楽しいのが人生。欲は埋まらないけど、自然体で笑っていられる方が本物。わかってるよね？ #港区女子 笑」と応じていた。