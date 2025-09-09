ÆÁ°æµÁ¼Â¡¡¥É¥óÄì¤ò¹ðÇò¡ÖÁ´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡× 19Ç¯¤Ë³èÆ°¼«½Í
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡×¤ÎÆÁ°æµÁ¼Â¤¬£¸Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¼ª¤Î·ê¤«¤Ã¤Ý¤¸¤Ã¤ÆÊ¹¤±¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£³èÆ°¼«½Í»þ¤Î»×¤¤¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁ°æ¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£±£°·î¡¢ÀÇ¶â¤Î¿½¹ðÏ³¤ì¤¬È¯³Ð¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ò¼«½Í¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÊóÆ»¤¬½Ð¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤·¤Æ¡¢£²¡Á£³Æü¸å¡¢»öÌ³½ê¤Ë¡Ø¼«½Í¤·¤è¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤Ï¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤Ã¤Æ²¶¤â»×¤Ã¤Æ¡£ÅöÁ³¡¢¼¤á¤Ê¥¢¥«¥ó¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È²óÁÛ¡£Åö»þ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤Ï¡Ö£µ£°£°±ß¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬Á´ÉôÌµÂÌ¡£Á´ÉôÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡££´£°Ç¯À¸¤¤Æ¤¤Æ¤Æ¡¢Ìµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¡ÖÂ¾¤Î»Å»ö¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦À¸³è¡£¤½¤Î»Å»ö¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡£²¶¤Î¿ÍÀ¸¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤«¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö·à¾ì½Ð¤¿¤ê¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤ä»Å»ö¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£³¡Á£´£°¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£ÆÍÁ³²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÌÜ³Ð¤Þ¤·¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¼«½ÍÃæ¤ÎÀ¸³è¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£