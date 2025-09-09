ドイツの傘ブランド「Knirps」、″ポジティブ・マインド″がテーマの秋の新作発売
ドイツの傘ブランド「Knirps(クニルプス)」は9月2日、2025年秋の新作を日本で販売開始した。
新作のテーマは「POSITIVE MIND(ポジティブ・マインド)」。使う人や周りの人々を前向きな気持ちにさせる、明るいデザインを特徴としている。
新作は、「U.220/US.050 Imagine」、カルダモン色の「U.220/US.050 Cardamom」、ハチドリの動きをイメージした「U.220/US.050 Kolibri」、水辺でくつろぐトラの柄を表現した晴雨兼用傘「U.220 Tiger Sky」。
アイコンモデル「T.220」からも、「T.220 Ribbon」、「T.220 Tiger Oak」、「T.220 Liana Sky」といった新作が加わっている。
価格は、U.220 晴雨兼用は8,250円、US.050 晴雨兼用は6,380円。T.220は9,130円。
新作のテーマは「POSITIVE MIND(ポジティブ・マインド)」。使う人や周りの人々を前向きな気持ちにさせる、明るいデザインを特徴としている。
新作は、「U.220/US.050 Imagine」、カルダモン色の「U.220/US.050 Cardamom」、ハチドリの動きをイメージした「U.220/US.050 Kolibri」、水辺でくつろぐトラの柄を表現した晴雨兼用傘「U.220 Tiger Sky」。
アイコンモデル「T.220」からも、「T.220 Ribbon」、「T.220 Tiger Oak」、「T.220 Liana Sky」といった新作が加わっている。
価格は、U.220 晴雨兼用は8,250円、US.050 晴雨兼用は6,380円。T.220は9,130円。