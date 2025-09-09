お笑いコンビ「おぼん・こぼん」が９日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。

おぼん・こぼんは若いころ、高級レストランシアター・赤坂コルドンブルーに出演していた。そこは当時で１人５万円もするフランス料理とショーが楽しめる店だったため、セレブの超有名人が来店していたという。

その客の中には、何とジョン・レノン、オノ・ヨーコ夫妻もいた。おぼんが「ジョン・レノンとオノ・ヨーコを笑わしたコメディアンはおぼん・こぼんだけ」と豪語。こぼんも「並んでるんですよ、目の前に。右の端の方にね。コントやったり踊ったりなんかしてた。歌ったり」と明かした。

コントをやっている途中には「オノ・ヨーコさんがジョン・レノンにペペペっと通訳するわけ。で、一拍遅れてジョン・レノンが『ハッ、ハッ、ハッ』。マジで。だからジョン・レノンを笑わした漫才師はおぼん・こぼんだけ」とおぼんは話した。

ほかにも有名人は多数来ていたそうで、おぼんは「（ショーを）やってんのは三流でお客さんは一流の人ばっかし。右見ても左見てもすごかった。モハメド・アリが来てたり」と当時を振り返っていた。