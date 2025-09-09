TWS、健康診断でもお笑いセンス全開！爆笑満載の自主コンテンツ『TWS：CLUB』本日（9日）公開

TWSが、ユーモラスで等身大の魅力あふれるオリジナルコンテンツを締めくくり、10月のカムバック準備に突入する。

【写真】TWS、日本の夏を満喫！「エモすぎ…」

TWSは9月9日、公式YouTubeチャンネルおよびグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、オリジナルコンテンツ『TWS：CLUB』の健康診断編の第2話を公開する。これを最後に、今夏を彩った“オリジナルコンテンツリレー”は一旦小休止となる。

前回の配信では、身長測定の際に少しでも高く見せようと肩をすくめ合ったり、測定結果に満足したメンバーが「これは神がくれた体だ」と大げさなコメントをするなど、抜群のバラエティセンスを披露した。本日公開される映像には、睡眠内視鏡検査を終えて朦朧とする姿も予告され、ファンの期待が高まっている。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

『TWS：CLUB』は、ステージ外で見せるTWSの格別なバラエティセンスを収めたオリジナルコンテンツだ。これまで6人は運動会、追跡ゲーム、“危険な招待”パロディ、タイムスリップ推理劇、ホラー体験などの多彩な企画に挑戦した。毎回あふれる勝負欲や茶目っ気たっぷりのやり取りで抜群の愛情を見せるだけでなく、設定に入り込んだコミカルな演技で笑いを倍増させてきた。

TWSは所属事務所PLEDISエンターテインメントを通じて「『TWS:CLUB』で楽しくリラックスした姿をそのままお見せできて幸せでした。42（ファンダム名）の皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後のエピソードもぜひお見逃しなく！」とコメントした。

なお、TWSは10月に新アルバムをリリースする。上半期には『Countdown!』で健康的なエネルギーを届け、夏には日本デビューを華々しく飾った彼らが、下半期はどのような音楽でK-POPシーンを熱く盛り上げるのか注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）