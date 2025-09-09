妊娠後｢夫大好き！｣になる瞬間は…妻目線に1.2万人が共感「惚れ直します」「家族になるということ」【ママリ】

「妻が助かるかな？」その想像力・行動力がうれしい！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、杏(@apricot_candy_a)さんの投稿です。妊娠、出産を経て生活リズムなども変わる中、夫からされてうれしかった言動はありますか？2児の母である杏さんは、恋人のような時間やプレゼントより｢夫大好き！｣となる瞬間があると投稿。妻目線の、夫からのうれしい行動に共感が寄せられました。

妊娠、出産を経て生活リズムなども変わる中、夫からされてうれしかった言動はありますか？女性の体に負担がかかる分、夫からの支えがあると心強いですね。





2児の母・杏(@apricot_candy_a)さんは、恋人のような時間やプレゼントより｢夫大好き！｣となる瞬間があると投稿。妻目線の、夫からのうれしい行動に共感が寄せられました。日常のちょっとした行動も心に残るものだと伝わる投稿です。

妊娠～出産してから｢夫大好き！｣になる瞬間って、いちゃいちゃとかプレゼントよりも｢寝かしつけで寝落ちしたときいつの間にか綺麗になってるキッチン｣｢したいことがあるときにタイミング良く子守りしてくれる｣とかなんだよね。｢何をしたら妻が助かるかな｣って想像力と行動力が1番嬉しい。

杏さんはいつの間にかきれいになっていたキッチンなど、｢何をしたら妻が助かるかな｣という想像力と行動力が1番うれしかったそう。プレゼントより何よりも、妻のことを思ってしてくれたことが心に残ったのですね。こうした行動からは愛情と、協力して生活していくのだ、という心強さも感じるものではないでしょうか。



この投稿には「寝かしつけして戻ってきたらキッチンきれいになってたらもうね後光差すよね」「プレゼントしたいって思ってくれる気持ちだけで私は幸せで満腹😌」といった、共感の声も寄せられていました。もちろんプレゼントもうれしいもの、家庭で何が助かるかはそれぞれです。夫婦で話し合いながら苦難も乗り越えられるといいのかもしれませんね！

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）