井上咲楽、梨剥く動画に注目集まる「手捌きに見惚れた」「豪快っぷりがいい」
【モデルプレス＝2025/09/09】タレントの井上咲楽が8日、自身のInstagramを更新。梨を剥く様子を動画で公開し、その手際の良さに反響が寄せられている。
【写真】井上咲楽、本格的な包丁で梨を剥く姿
井上は「梨剥いてもほぼ台所で食べてしまいます」とコメントを添えて、梨を剥く様子を動画で公開。黒いTシャツ姿でキッチンに立ち、手慣れた様子で皮を剥き、梨を食べる姿を投稿している。
この投稿に、ファンからは「手捌きに見惚れた」「豪快っぷりがいい」「親近感が湧く」「ちゃんと手入れされてる包丁ですね」「真剣な表情が素敵」「手先が器用でさすが」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
