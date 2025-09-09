浜田ブリトニー「今朝のリアルな私」ビキニ姿＆体重公開 “伝説の39kgギャル時代”ショットも「年内に45kg目指してガチでがんばる」
【モデルプレス＝2025/09/09】漫画家でタレントの浜田ブリトニーが8日、自身のInstagramを更新。ギャル時代のビキニショットと現在の水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】浜田ブリトニー、黒ビキニ姿＆現在の体重公開
浜田は「今朝のリアルな私 体重57.0kg！！」「お腹どーーーーーしちゃったの？」とつづり、黒のビキニ姿の写真を公開。さらに「伝説の39kgギャル時代」と題して、過去のビキニショットも載せている。自身の体型の変化に「自分でビビってる」と驚きつつも、「でも！過去に戻りたいんじゃなくて、今の自分を超えたいだけ 年内に45kg目指して、ガチでがんばるって決めた」とダイエットを宣言。「誰よりも派手に、誰よりも美しく 再び水着が似合う最強ギャルになるから見てて」と意気込んだ。
この投稿に、ファンからは「頑張って！」「今も素敵だけどダイエット応援してる」「私も一緒に頑張ります」「ギャル時代のお写真可愛い！」「ギャル魂素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
