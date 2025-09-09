元モー娘。田中れいな、美脚透けるワイドパンツコーデ披露「可愛いデザイン」「似合ってる」
【モデルプレス＝2025/09/09】元モーニング娘。の田中れいなが9日、自身のInstagramを更新。パンツスタイルを披露した。
【写真】田中れいな、変わり種パンツから美脚披露
田中は「今日は起きたらやる気があった日だったので料理して床を雑巾がけしました。頑張ったしスタバのチョコレートムースラテ飲みたい」とコメントし、白いトップスと黒いワイドパンツを組み合わせたカジュアルコーディネートを披露。ワイドパンツは膝上部分がレースとなっており、ほっそりとした脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「おしゃれ」「似合ってる」「可愛いデザイン」「カジュアルコーデ素敵」「頑張ったね」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
