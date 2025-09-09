将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第6局は9月9日、東京・千駄ケ谷の「将棋会館」で1日目の対局中だ。午後3時にはおやつの時間を迎え、藤井王位は「チーズケーキ」、永瀬九段には「クラシックプリン」「生チョコのロールケーキ」とそれぞれの注文品が提供された。

【映像】生クリームの山…永瀬九段の山盛りおやつ

藤井王位の3勝、永瀬九段の2勝で迎えた第6局。本局は角換わり腰掛け銀の出だしから永瀬九段が主導権を握って指し進められ、藤井王位が持ち時間を多く消費する展開となった。しかし、昼食休憩明けには藤井王位が狭い場所に持ち角を打つ意表の一手を放っており、超難解が激戦が繰り広げられている。

午後3時のおやつには、藤井王位がチーズケーキとももジュースを注文。いずれも将棋会館に併設されている「棋の音カフェ」のメニューだ。永瀬九段も、同カフェから固めのクラシックプリン、生チョコのロールケーキ、ホットティー、ブレンドコーヒー（ホット）をオーダーした。

「棋の音」は将棋道場とショップに加え、カフェを併設した店舗で、昨年10月にオープン。「心地いい棋の音が響く。対局に込めた気の音が響く。この場を、未来へ豊かに育っていく将棋文化の木の根にしたい」がコンセプトとなっている。カフェ、ショップは誰でも気軽に立ち寄れる施設で、将棋、棋士にまつわるグッズやメニューがズラリと並んでいる。

タイトル戦に初登場した『棋の音カフェ』のメニューに、ABEMAの視聴者も「めっちゃおいしそう！」「チーズケーキ食べにきのーね行きたい」「美味しそうですね」「生クリームの圧力がすごい」「へー、うまそうやん！」と興味津々の様子だった。

（ABEMA／将棋チャンネルより）