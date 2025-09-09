Number_iの岸優太さんがインスタグラムを更新。

カジュアルファッションブランド「バナナリパブリック」の衣装を着用したオフショット写真を複数枚投稿しました。



投稿には「バナリパのオフショどうぞお願いします！！！！！！！」というメッセージと共に、「#Kcgram」「#バナナリパブリック」「#バナリパ」のハッシュタグが添えられています。







岸優太さんは、まず白いニットを着用した写真を公開しています。大きなガラス窓のある部屋で壁にもたれかかり、穏やかな表情で遠くを見つめる姿が印象的です。窓からは明るい日差しが差し込み、緑豊かな風景が広がっています。全体的に落ち着いた雰囲気が漂う一枚となっています。







岸さんはアウトドアでの撮影も披露しています。住宅の前でヴィンテージの車に寄りかかる姿では、デニムジャケットとデニムパンツというカジュアルながらも洗練されたスタイルを見せています。車の横には白いトートバッグが置かれ、昼間の明るい光の中で微笑む岸さんの姿が写っています。





室内での別のショットでは、厚手のセーターとマフラーを身に着けた岸さんがうつむいている姿が写されています。窓からわずかに差し込む光が、セーターの質感と岸さんの影を壁に映し出しています。左側には古風な椅子が一部写り込み、全体的に落ち着いた雰囲気の中で季節感のある装いを披露しています。





夕方の草原に立つショットでは、黒いコートを着た岸さんがリラックスした表情を浮かべています。青空と薄い雲、周囲に生い茂る緑の草という自然豊かな風景の中で、岸さんの姿が静かに佇んでいます。全体的に清々しい雰囲気が漂う一枚となっています。





最後は、白いシャツとズボンという爽やかな装いの岸さんが田舎道に立つ姿です。背後には広がる緑の草地、奥には樹木と低い丘が見えます。夕焼けでオレンジと黄色に染まった空が美しいグラデーションを描く中、カジュアルなシャツとパンツを身に着け、両手をポケットに入れてリラックスした雰囲気を漂わせています。夕方の柔らかな光が全体を暖かく包む、美しい一枚で締めくくられています。







この投稿に「わぁ〜夕日と岸くん素敵だょ〜ありがと」「全部似合っててかっこいい素敵です」「秋の装いもカッコよくて素敵」「このカーデ可愛いすぎる 欲しい！」「夕日がバックのphotoが綺麗すぎて飾りたい」などの声が寄せられています。



