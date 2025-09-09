夜寄るブラ新色♡HEAVEN Japanの肌にやさしいコットンナイトブラ

HEAVEN Japanの「夜寄るブラ コットン」に、新色モスグリーンとモーブが登場♡肌にやさしいコットン素材で、就寝中のバストをしっかりホールドしながらも圧迫感なし。パッドレス設計と脇高仕様で、寝返りやバストの流れを防ぎ快適な睡眠をサポートします。S～4LGの全16サイズ展開で、自分にぴったり合ったナイトブラを選べるのも魅力です♪

肌にやさしいコットン素材で快適な睡眠



「夜寄るブラ コットン」は、柔らかく伸びの良いコットンベア天竺を使用。内カップやサイドパネルなど肌に触れる部分はすべてこの素材で縫製も肌にやさしい工夫を施しています。

就寝中でも快適な着け心地を実現し、バストへのストレスを最小限に抑えます。価格は3,685円（税込）、新色モスグリーンとモーブもラインナップ。

寝ている間もバストをしっかりホールド



サイドに内蔵されたパワーネットと脇高設計で、就寝中のバストの流れを防ぎます。寝返りによるクーパー靭帯への負荷も軽減し、起きたときの体形を美しくキープ。

パッドレス設計で圧迫感がなく、心地よいフィット感を提供します。

自分にぴったり合うサイズ展開



通常のB65～K90サイズに対応するS～4LGの全16サイズで、自分に最適なサイズを選べます。これにより、より効果的にバストを支え、体形を整えることが可能。

セットで発売される「やわぴたコットンショーツ」はウエストゴムが直接肌に触れず、締め付けない仕様で快適さを追求しています。

夜寄るブラで快適な夜時間を♡



HEAVEN Japanの「夜寄るブラ コットン」と「やわぴたコットンショーツ」は、肌にやさしい素材とホールド力で就寝中の快適さを実現♡新色モスグリーン・モーブでリラックス感もUP。

ナイトブラ3,685円（税込）、ショーツも同日発売で、快適な睡眠と美しいバストケアを叶えます。自分にぴったりのサイズを選んで、心地よい夜時間を手に入れましょう♪