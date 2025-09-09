ハン・ソッキュ、イ・ジェフン、キム・ユジョン、パク・ウンビン豪華共演の時代劇 『秘密の扉』日本語メッセージも
韓国俳優ハン・ソッキュ主演の時代劇ドラマ『秘密の扉』（2014年）が、CSホームドラマチャンネルでリバイバル放送されている。毎週木・金曜の午後3時20分〜ほか。
【動画】『秘密の扉』2025年に放送でイ・ジェフンが日本語メッセージ
時代に翻弄された父子の「愛」と「葛藤」の歴史エンターテインメント大作。『八月のクリスマス』『シュリ』や『根の深い木』『浪漫ドクター キム・サブ』などのハン・ソッキュが、第21代王・英祖（ヨンジョ）を演じた。
さらに、『復讐代行人〜模範タクシー〜』のイ・ジェフンが、英祖の息子ソン（思悼世子）役。このほか、『コンビニのセッピョル』のキム・ユジョンがソンを支えるジダム役、『ウ・ヨンウ弁護士は天才肌』のパク・ウンビンが世子嬪役など、豪華共演に注目。
『ファン・ジニ』『大王世宗』など本格時代劇を手掛けてきたユン・ソンジュ氏が脚本を手がけ、朝鮮王朝最大の謎「米びつ事件」を新たな視点から描く。
■あらすじ
1754年、在位30年を迎えた朝鮮第21代王の英祖（ハン・ソッキュ）。自身を支持する老論派と、兄の景宗を支持する少論派の党派争いに巻き込まれ、幼い頃から暗殺や処刑の危機にさらされてきた彼は、生き延びるために老論派に従い、王となった。一方、英祖の息子イ・ソン（イ・ジェフン）は、地位と権力を約束されて生まれた世子。現在は父の代理で政務を執り、名君となるべく修業中だ。好奇心旺盛なソンはある日、唯一の友である画員のシン・フンボクを連れ、身分を隠して街に出かける。違法と知りつつ貸本の取引を試みたソンは捕校に怪しまれるが、美しく聡明な貸本屋の娘ソ・ジダム（キム・ユジョン）の機転でその場を切り抜ける。王宮に戻ったソンは独断で「民のために貸本業と出版を許可する」と宣言するが、老論派の重臣たちは猛反対。英祖もまた激怒し、譲位宣言という切り札を使ってソンを阻止するのだった。そんな中、先代王・景宗が眠る王陵の井戸から、フンボクが死体となって発見される。捜査の結果、その死は自殺として処理され、逆賊とみなされたフンボクの家族は奴婢におとしめられてしまう。ソンは親友の汚名を晴らすために再捜査を始め、フンボクの最期を目撃したジダムを秘密捜査官に任命。ジダムの力を借りながら事件の謎を追ったソンは、やがて父・英祖が隠し通してきた“連判状”にまつわる秘密の扉を開くことになるが…。全24話、日本語字幕版。
脚本：ユン・ソンジュ
演出：キム・ヒョンシク
出演：ハン・ソッキュ、イ・ジェフン、キム・ユジョン、パク・ウンビン、キム・ミンジョン、チェ・ウォニョン
