関東地方は9日も広く日差しが届き、各地で厳しい残暑が続きました。しかし、この気温の上昇や湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定で、局地的に雷雲が発生。帰宅時間帯は北部を中心に急な雷雨になる恐れがあり、注意が必要です。

■関東9日も厳しい残暑 35℃超の所も

9日の関東は広く日差しが届き、各地で厳しい残暑となりました。最高気温は千葉・市原市牛久で36.2℃、栃木・佐野で35.5℃、群馬・桐生で35.3℃など、所々で猛暑日となったほか、東京都心も33.4℃と、平年を大きく上回る暑さとなりました。

■不安定…夜遅くにかけ“滝のような雨”降る恐れも

しかし、この気温の上昇や湿った空気の影響で、午後は大気の状態が不安定になっていて、関東北部を中心に局地的に雨雲が発生しています。この後、雨雲は、さらに発生、発達する見込みで、夜遅くにかけて、群馬、栃木、茨城を中心に非常に激しい“滝のような雨”が降る可能性があります。

これだけの雨が降ると、たとえ短時間であっても、雨水の排水が追いつかず、道路の冠水や地下施設への浸水が発生することがあります。また、発達した積乱雲の下では落雷や竜巻などの激しい突風が起こる恐れもあり、引き続き空模様の変化に注意が必要です。