最高裁判所に到着したタクシン元首相＝９日、バンコク

バンコク（ＣＮＮ）タイの最高裁判所は９日、政界に影響力を持つタクシン元首相（７６）に対し、禁錮１年を言い渡した。

タクシン元首相は２００１年から０６年まで首相を務めたが、軍事クーデターで失脚。１５年間の亡命生活を経て２３年に帰国し、在任中の利益相反や権力の乱用、汚職で禁錮８年の判決を受けた。

タクシン元首相は実際に刑務所に収監されることはなく、胸の圧迫感や高血圧、低酸素症を訴え、警察病院の特別室で過ごした。

その後、ワチラロンコン国王が刑期を１年に減刑し、２４年２月には仮釈放されていた。

最高裁は昨年の長期入院は「違法」だと判断し、拘置所での服役を命じた。

タクシン元首相の収監をめぐっては、特別待遇を受けていたとの批判がある。タクシン元首相が帰国に際し、刑の短縮や寛大な処置、恩赦の可能性について、国内の有力な保守派や王党派と取引したのではないかとの見方も根強い。タクシン元首相はこうした見方を否定している。

タイ医師会は６月、タクシン元首相が刑務所ではなく病院で服役できるよう取り計らった医師２人を停職処分とした。ロイター通信が伝えた。虚偽の医療情報を含む書類を発行したとされる。刑務所の医師１人も、基準に満たない判断で病院治療を勧告したとして注意を受けた。