電撃結婚を2025年8月27日に報告したパリ五輪・フェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した松山恭助選手（28）と、妻のフェンシングでポーランド代表経験もあるというイェグリンスカ・アレクサンドラさん（25）が9月5日、それぞれのインスタグラムでウェディングフォトを公開した。

仲睦まじいウェディングフォト

松山選手とイェグリンスカ・アレクサンドラさんは8月27日の投稿で「We got married」と結婚の報告とともにウェディングフォトを公開していたが、5日の投稿でも仲睦まじいウェディングフォトを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、松山選手はスーツ姿で、イェグリンスカ・アレクサンドラさんは純白のウェディングドレス姿だ。夫婦が手をからませ、寄り添うショットを披露した。2枚目の写真では、2人がおでこをくっつけ合う、ラブラブなショットも公開している。

この投稿には、「サイコーにステキな2人です」「かっこいい！奥様も素敵」「結婚おめでとうございます」「お姫様やん」といった祝福のコメントが寄せられていた。