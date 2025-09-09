【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円



先週のまとめ

スイスフラン/円（CHF/JPY）は円安の進行を受けて先々週までの182円80銭から184円にかけてのレンジを超えて上昇。一時185円10銭台を付けた。円安一服後に上値から売りが出たが、レンジの上限であった184円00銭前後がしっかりとなり、184円台中心の推移が週末まで続いた。

週明けは石破首相の退陣表明を受けた円売りに186円20銭台まで上昇。日本の政局混乱警戒でのリスク回避がスイスフランに流れた。その後少し調整も185円台での推移とスイス高圏での推移。





テクニカル分析

- **レジスタンス**: 187円50銭

- **サポート**: 184円00銭



今週の見通し

7月に付けたプラザ合意後の高値である185円10銭を一時更新。この上は目立ったポイントがない。日本の政局混乱警戒したスイスフラン買い円売りの勢いは収まるとみられるが、流れはまだ上方向と見られ、下がると買いが出る展開か。

大きめの調整が入った場合は、先々週までのレンジの上限184円00銭前後がサポートとなって下値を支えそう。そこまでの押し目がなく上昇する可能性も十分にある。

今月25日のスイス中銀政策金利はゼロ金利維持の見込み。マイナス金利のハードルもあり、インフレが低く抑えられているものの、利下げ期待はそれほど強くない。年末までの利下げ見通しは18%、来年上半期まででみても35%に留まっている。そもそも金利が低い中でどこまで買いが出てくるのかという問題はあるものの、売りが強まる材料も見られず。



今週の主な予定

2025/9/10 シュレーゲル・スイス中銀総裁、イベントで講演



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト