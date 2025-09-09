※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦仲が悪化しますが、実際に関係を持っていたのは藤枝と芹であり、その事実は双方の配偶者にも知られます。離婚と慰謝料に追われる中、藤枝はなお芹と一緒になれると信じていました。数日後、草太は来月末の退職を発表し、次期部長には責任感のある葉山が就任。芹は動揺し「私のせいで辞めるの？」と問い詰めますが、草太は沈黙を守ります。「やっぱり私のせいなんだね…」とつぶやき、必死に弁解を続ける芹に、ついに草太は「俺がどれだけ迷惑しているかわかるだろ？」と冷たく言い放ちます。



■執拗に迫る芹の心を揺るがす決定的な一言…!?

■給料よりやりがいのほうが大切■意中の相手の給料が自分より低くなると知った芹は…しつこく迫る芹に対し、草太はふと問いかけます。「俺の転職先の給料が、芹さんより低くても同じことが言える？」――年収を重視する芹にとって、この質問は予想外だったことでしょう。しかし草太は、収入よりも仕事のやりがいを優先するタイプです。すでに妻にも相談し、応援してもらっているとも伝えます。その言葉に、芹は「向上心のある草太君が好きだったんだけど…」と、動揺を隠せない様子を見せるのでした。(スズ)