志尊淳、スタッフカメラが撮影した“素の姿”に反響「見進めたら最後にちゃんとオチがあった」「変顔も愛らしい」
俳優の志尊淳（30）が8日、自身のスタッフ公式インスタグラムに登場。“全力の変顔”オフショットを公開された。
【写真】「変顔も愛らしい」スタッフカメラが撮影した志尊淳の“素の姿” ※9枚目
「志尊淳スタッフInstagramがフォロワー10万人を突破いたしました!!いつも見ていただき本当にありがとうございます これからも皆さまに楽しんでいただけるよう頑張ります！何卒よろしくお願いいたします」と記し、志尊の笑顔あふれるオフショットを惜しみなく投稿している。
スタッフのカメラに見せた自然体の笑顔のほか、最後には舌を出して“変顔”をしたオフの姿までも披露している。
この投稿を見たファンからは「笑うとタレ目になるのが大好き」「変顔も愛らしい」「淳くんが笑ってる！と思って見進めたら最後にちゃんとオチがあった 笑わせてもらいました」などと反響が寄せられた。
