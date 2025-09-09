ロックバンド・LUNA SEAのSUGIZOさんが自身のインスタグラムを更新。

前日に脳腫瘍と診断されたことが公表された、真矢さんについて、その想いを綴りました。



【写真を見る】【 LUNA SEA・SUGIZO 】 脳腫瘍で闘病の真矢さんについて 「絶対に真矢の命を繋げたい」「これからもLUNA SEA５人で歩み続けたい」「みんなも一緒にいてもらえたら幸いです」



SUGIZOさんは「既にお伝えしましたように、真矢は今闘病生活の中にいます。」 と、投稿。



続けて「彼が癌を患って５年。今まではファンの皆さまに心配をかけたくないという一心で、公表せずに密かに病気と闘ってきました。」「その状況下でレコーディングをこなし、ツアーを乗り越え、東京ドームまで辿り着いた・・・その全てが本人の揺るぎない意志の元で遂行してきました。その漢気にリスペクトしかありません。」と、綴りました。





そして「が、ここにきて遂に隠し切れない状況になってしまい、皆さまにお伝えすることを真矢本人が決めました。」と、説明しました。





SUGIZOさんは「彼は今まさに癌との戦いの中にいて、ルナフェス出演を断念せざるを得ないことになり、ピンチヒッターでSIAM SHADEの淳士にドラムを担当してもらうことになりました。どうかご理解の程宜しくお願いします。」と、投稿。



続けて「みんなに心配をかけてしまい本当にごめんなさい。そしてみんなにお願いがあります。」と、綴りました。



そして「今までは本人の家族、メンバー、そしてごく限られたスタッフだけで彼をサポートしてきましたが、これからはどうかみんなの力を真矢に送ってあげてください。僕らと一緒に。そして何よりも前向きでいてください。真矢自身が誰よりも前向きなので。」と、記しました。







SUGIZOさんは「絶対に真矢の命を繋げたい。全力サポートをしていきます。」と、投稿。



続けて「これからもLUNA SEA５人で歩み続けたい。そのためにどうかみんなも一緒にいてもらえたら幸いです。宜しくお願いします。」と、記しました。



そして「真矢は必ず帰ってくる。LUNA SEAは不滅です。」と、その思いを綴っています。



【担当：芸能情報ステーション】