元モーニング娘。でタレントの辻󠄀希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。7日に開催された『TOKYO GENERATIONS COLLECTION』に出演した際のバックステージの模様を動画で投稿しています。



【写真を見る】【辻󠄀希美・長女】希空 「赤いスイートピー」をBGMに “昭和コレクション” の衣装でアイドルポーズの動画を投稿





希空さんは、ランウェイ前のバックステージと思われる場所で、大きなピンクのカチューシャに縦ロールにセットしたロングという髪型に、白のパフスリーブのドレスにレースのアームカバーを合わせて、まさに全面的に「昭和のアイドル」な装いを見せています。







希空さんは手指を組んで上目遣いの表情を作ったり、ドレスの裾をひらめかせてターンしつつ流し目を作ったり、動画で多彩なポーズを披露。松田聖子さんの楽曲「赤いスイートピー」をBGMに、昭和へのリスペクトを見せながら「かわいい」を全身で表現しています。















希空さんは6日の「TOKYO GIRLS COLLOCTION 2025AW」に出演して、Mixmii、WEGO、9090のランウェイを歩いたとのこと。こちらの「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」と合わせて2日連続の出演となり、モデルとしての活動にも熱が入っているようです。

