9/7（日）阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念して特別番組『緊急放送おめでとう！阪神タイガース！おはようパーソナリティ虎道の先の栄冠スペシャル！』を生放送。

小縣裕介アナと、おはパソでお馴染み日刊スポーツ名物記者・寺尾博和さんがパーソナリティを務めて2時間の優勝特番をお届けした。

©️ABCラジオ

ＡＢＣラジオの虎党でお馴染み「ますだおかだ増田のラジオハンター」増田英彦さんや、「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」火曜パートナーの山田雅人さんと電話を繫いで優勝の喜びを分かち合った他、番組が始まって間もなくすると、ＡＢＣフレッシュアップベースボール解説者・下柳剛さんも甲子園球場からスタジオに駆け付け飛び入り参加した。

放送中にはタイガースの選手や藤川球児監督へ次々とインタビューを繫ぎ、切れ味鋭い質問をぶつけていく。

最初に選手インタビューを繫いだのは、木浪聖也選手・熊谷敬宥選手・小幡竜平選手の３人。ショートのポジションを争った３選手が揃っての痺れるインタビューに、下柳さんは「聞くに聞けないこといっぱいあるやろ～。でも聞くぞ。」と意気込んだ。

©️ABCラジオ

まずは木浪選手へのインタビューに、

小縣：木浪さん、ＡＢＣの小縣です。おめでとうございます！木浪さん、今日スタメンで紹介があった時に会場がどっと沸きました。あの瞬間は聞こえていましたか？

木浪：いや聞こえていないですね。後ろにいました。

小縣：木浪さんが活躍するたびにファンが沸きまくってるんですよ。私もその一人なんですけども。今日のスタメン起用はどうでした？

木浪：すごい緊張しましたね、本当に。大事な試合でもあったので。緊張しましたけど、しっかり貢献できてよかったです。

下柳：木浪君おめでとうございます。大事な試合でスタメンで、最初の打席でヒット打って一三塁になった時、解説席で見てたんだけど鳥肌が立ちました。悔しさもあったやろうけどいい仕事したと思います。あと、小幡くんに１個聞いてもいいかな？

小縣：お、いきなり。

下柳：今日のスタメン、俺違うんかと思わんかった？

小幡：まぁまぁ・・・はい（笑）

と、思わぬ質問に言葉を詰まらせる小幡選手。

さらに下柳さんが質問を続け、

下柳：このショート争い、俺が来年レギュラーだぞという人は誰かな？

この問いには思わず沈黙が流れ、「下柳さんちょっとだけ日本酒入ってるんで…（笑）」と小縣アナがすかさずフォロー。

それに対し、「いや、入ってなくても聞く。」と下柳節が炸裂した。

©️ABCラジオ

続いて、近本光司選手とのインタビューに。

小縣：ウイニングボールを捕りましたけども、捕る瞬間の前後を教えていただけますか？

近本：９回ツーアウトになってあと１人コールがなってスタンド見ながら楽しそうやなーと思ってたら（ボールが飛んできて）「うわっ飛んできた！やばいやばい！俺か、俺でいいのか！？」と思いながら捕りましたね。でも捕ったときには、すでに内野の人たちはマウンド集まっていて「早すぎるやろ！」と（笑）。もういいやーと思いながら外野の人たちと集まりました（笑）。

と、優勝の瞬間を語った。

小縣：近本選手は８月は苦しんだ時期だったと思うんですがどんなシーズンでしたか？

近本：シーズン入ってから自分のなかでこれといったテーマが見つからなくてどうしようかなと思いながら、でも逆にそれがテーマだったんじゃないかって日々調節してたんですけど。８月に入ってから打てなくなった時はさすがにこれは何か見えてくるんじゃないかと思いつつ、最終的には「結局は気持ちっしょ」と吹っ切れた。

どんな状態であっても、思い切ってスイングすること、振り切ることが大事なんじゃないかと思って。またそこから見えてきたこともあったんで。

小縣：でも近本さん三十幾打席ヒット打てなくても、リーグで一番ヒット打ってるんでしょ？

近本：そうなんです、びっくりしましたよ(笑)。いい貯金を作っておいて良かったです。

小縣：最多安打もだし盗塁もだし、そういう意味ではまだいい競り合いの、緊張感保てるんじゃないですか？

近本：はい、あれだけリードしてたのにその貯金はなくなったので焦りはありますけど(笑)。そういうところも楽しんでいきたいなと思います。

その後も大山選手や藤川監督などと続々とインタビュー。小縣アナ・寺尾さんが次々と鋭い質問を投げかけ、貴重な話がたくさん聞けた特別回となった。

さらに番組のエンディングには「ツギハギ火曜日～超能力戦士ドリアンのたのしいラジオ」から超能力戦士ドリアン・おーちくんが愛知県からライブ終わりに駆け付け、スタジオに生登場。六甲おろしの生歌で特別番組を締めくくった。

優勝の熱冷めやらぬインタビューが聴ける特別番組はradikoタイムフリーからお聴きいただけます。