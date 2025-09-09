

中国政府はレアアースを戦略物資に位置付け、管理の厳格化を進めている。写真は｢中東に石油あり、中国にレアアースあり｣の標語を掲げる国有レアアース大手のウェブサイト

【写真】中国のレアアース鉱山では過剰採掘による品位低下や深刻な環境破壊などの問題も生じている。

中国政府はレアアース（希土類）の生産・流通の管理を強化する新たな規制を導入した。8月22日、レアアース業界を所管する工業情報化省、国家発展改革委員会、自然資源省が共同で「レアアースの採掘および分離精製に関する総量調整管理の暫定弁法」を発表し、即日施行した。

この新規制は、2012年に施行された旧規制の対象範囲を拡大するものだ。従来のレアアースの採掘および分離精製のプロセスに加えて、新たにレアアース原料の輸入や（販売した）レアアース製品の利用状況のトレースを追加。業界の川上から川下まで全プロセスに目を光らせる姿勢を打ち出した。

流通情報の報告を義務付け

新規制の施行により、関連企業はレアアース製品の流通情報を正確に記録し、所管当局が設置する「レアアース製品トレース情報システム」に毎月10日までに入力することが義務づけられる。

この措置は、2024年10月に施行された「レアアース管理条例」の内容を具体化したものでもある。同条例はレアアースの採掘および分離・精製プロセスに（生産量の上限枠を定める）総量規制を適用するとともに、レアアース製品のトレース制度の策定による流通管理の厳格化を定めた。

工業情報化省は2025年2月、レアアース製品の流通情報トレース制度の草案を公表し、パブリック・コメントを募集。一定の条件を満たした関連企業に対して先行導入を奨励していた。

今回施行された新規制には、ルール違反が発覚したり行政処分を受けたりした関連企業の生産枠を削減する罰則も盛り込まれている。



中国のレアアース鉱山では過剰採掘による品位低下や深刻な環境破壊などの問題も生じている。写真は江西省の廃鉱山（中国生態環境省のウェブサイトより）

中国の関連企業が海外から輸入しているレアアース原料も、今回初めて管理対象に組み込まれた。新規制には、輸入原料を使ったレアアース製品の生産にも総量規制が適用される旨が明記されている。

ミャンマーなどから原料輸入

財新記者の取材に応じた業界関係者によれば、中国のレアアース鉱山は長年の採掘を経て鉱石の品位が低下しており、レアアース製品の生産企業はミャンマーやベトナムなどからの輸入で原料不足を補っている。

また、中国の分離精製工場の生産能力拡大により国内産の原料だけでは供給が足りず、（設備稼働率を上げるために）海外から輸入せざるをえない事情もあるという。



海関総署（税関）の貿易統計によれば、2025年1月から7月までの期間に中国が輸入したレアアース精鉱は2万4000トン、レアアース精製品は4万4000トンに上った。

中国政府はレアアースの戦略的価値を重視し、業界に対する規制強化を重ねてきた。2007年に採掘および分離精製プロセスへの総量規制を導入し、2016年には全国の関連企業を整理統合して6つの国有企業グループを形成する業界再編を断行。国家主導のレアアース統制を強めている。

（財新記者：蘆羽桐）

※原文の配信は8月23日

（財新編集部）