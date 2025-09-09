明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０２：００ 米・アップルの特別イベント

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・卸売在庫

２３：００ 米・卸売売上高

※米・１０年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：ギグワークス<2375>，テンポスＨＤ<2751>，サトウ食品<2923>，神島化<4026>，ユークス<4334>，トビラシステ<4441>，ステムリム<4599>，モイ<5031>，エニーカラー<5032>，プラスゼロ<5132>，サムコ<6387>，ベストワン<6577>，ハウテレビ<7064>，Ｃａｓａ<7196>，あさくま<7678>，浜木綿<7682>



出所：MINKABU PRESS