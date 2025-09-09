ＲｅＹｕｕ、5-7月期(3Q)最終は黒字浮上

ＲｅＹｕｕ Ｊａｐａｎ <9425> [東証Ｓ] が9月9日大引け後(16:00)に決算を発表。25年10月期第3四半期累計(24年11月-25年7月)の最終損益(非連結)は2億3800万円の赤字(前年同期は4800万円の赤字)に赤字幅が拡大した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-10月期(4Q)の最終損益は1400万円の黒字(前年同期は3800万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(3Q)の最終損益は400万円の黒字(前年同期は3100万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-2.4％→1.2％に大幅改善した。



株探ニュース

