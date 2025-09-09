今こそゴルフを楽しみ尽くしたい！【アディダス】のゴルフシューズがフルモデルチェンジで登場!! Amazonをチェック
ゴルフの足元は…これぞ至高！【アディダス】のゴルフシューズがフルモデルチェンジでAmazonに登場中!!
【adidas(アディダス)】アディダスゴルフ ゴルフシューズ コードカオス 25 ボア メンズ は、日本史上でもっとも売れたスパイクレスシューズ、コードカオスシリーズを2年ぶりにフルモデルチェンジした逸品。全ゴルフプレイヤーに贈る一足だ。
アディダス最高峰のツアースパイクレスパフォーマンスを追求して開発されたコードカオス25は、前作のコードカオス22の性能全てが更にエレベートされている。最大の特徴は前作から更に約40%も向上したグリップ力。
コードカオス特有の地面と足裏全面が一体化するような特性に加えて地面に鋭く噛み付く様なグリップ要素をプラス。ファスナー位置もサイドに移動したことで安定性がアップし、止水ファスナーによって防水性も向上。
アッパー内部に空気を多く含み、まるで枕が内蔵されているかのようなソフトで快適な履き心地。加えて、一定方向には優れた伸縮性がありながら、逆方向には伸びないという特殊な性質によって、動きやすさと快適性がアップ＆サポート力も同時に向上。
まさに至高の一足、これは履いて確かめるしかない。
