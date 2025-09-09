【ナンバーズ4】出萌クンの萌え予想（9月9日〜9月22日）

8月28日にボックス的中の出萌名人。前回予想ではゾロ目「33」を狙い、9月4日の「3376」に対し、予想は「5733」「1373」。的中まであとわずかだった。ほかにも、9月1日「0549」に対し予想「4705」、9月2日「0538」に対し予想「5703」「5230」と、リーチを連発。的中こそなかったものの、好調は続いているようだ。今回は？

「『5』と『7』を千の位に。ゾロ目『55』『77』も組み入れています」

続いて、達人の遠藤秀さん。

「本命はゾロ目の『22』と『00』。このところのゾロ目は奇数が多いので、偶数のゾロ目を狙います。ゾロ目数字を十の位と一の位の位置に配置している点も、こだわりポイントです。バラナンバーは『0』『3』『4』『6』『7』の組み合わせで勝負します」

【9月9日〜9月22日】

出萌クンの萌え予想

5928 7819

5192 7298

5821 7182

5952 7791

5815 7279

遠藤さんの達人予想

7322 7463

7422 7460

5022 7430

7400 7630

5600 4630

直近10回の当せん数字

※はゾロ目

8月28日 第6801回 0774※

8月29日 第6802回 1929※

9月1日 第6803回 0549

9月2日 第6804回 0538

9月3日 第6805回 4598

9月4日 第6806回 3376※

9月5日 第6807回 1871※