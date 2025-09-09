7月31日からNetflixで配信中のドラマ『グラスハート』で主演を務める佐藤健。ドラマは高い反響を見せているが、俳優仲間とのジム動画での行動が物議を醸している。

問題となったのは、佐藤が8月24日に自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画『町田・志尊淳と過ごす休日【ジム編】』。ドラマで共演した町田啓太、志尊淳とともに、都内のジムでトレーニングをするという内容だったのだが……。

「当初、3人でトレーナーの指導を受けながら、マシンを使ったトレーニングをしていたのですが、佐藤さんが途中からランニングマシンに行ってしまいました。さらに、佐藤さんは隣にいた一般の女性客に話しかけていたのです。その後、一度、町田さんと志尊さんのもとに戻ったものの、再び離れて別の女性に声をかけていました。

動画内で使用されたジムには、若い女性の姿も多く見られました。ただ、見ず知らずの女性に話しかける佐藤さんの “ナンパ” に関して、SNSでは『知り合いじゃない男性から普通に話しかけるの無理すぎ』と、物議を醸してしまったのです」（芸能記者）

ナンパ動画が思わぬ波紋を呼ぶことになってしまったが、Xでは

《佐藤健は元々そういう人だろ 何を今更》

《彼のルーティンでしょ》

《佐藤健はそういう人だと思ってるから特になんとも》

といった冷ややかな声があがっている。また、

《この人って酔っ払ったAKBの人を持ち上げて家に持ち帰ったって人？》

という声も見受けられ、かつての佐藤の “不名誉な出来事” が想起されてしまったようだ。

「2012年の『週刊文春』で、佐藤さんを含む男性グループが、元AKB48の前田敦子さん、大島優子さん、仲川遥香さんと合コンしたと報じられたのです。記事には、酔っぱらった前田さんを佐藤さんが “お姫様抱っこ” して介抱する写真も掲載されました。

当時、前田さんはAKB48を卒業したばかりだったため、この様子はSNSでも拡散。佐藤さんは俳優として頭角を現していた時期でしたが、女性アイドルと遊び歩く様子にショックを受けるファンも多かったのです」（前出・芸能記者）

その後、佐藤は2018年のNHK連続テレビ小説『半分、青い』や2020年のドラマ『恋はつづくよ どこまでも』（TBS系）など話題作に出演し、俳優として評価を高めてきた。ただ、YouTubeでの行動が注目を集めたことで、懸念されることもあるという。

「佐藤さんは朝ドラで演じたヒロインを優しく支える幼なじみ役を好演し、“好青年” イメージを抱く人も多かったと思われます。2025年で36歳になりましたが、近年は女性関係を取りざたされることもありませんでした。

爽やか路線が広く認知されていたなか、ジムでひとりでいる女性に声をかける姿に疑問を持たれてしまったのかもしれません」（前出・芸能記者）

2024年には公式ファンクラブを開設し、高い人気を誇る佐藤。ファンを笑顔にさせる振る舞いを期待したい。