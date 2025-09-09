¡Ö°æ¾å¾°Ìï¤Î·ä¤òÈ¯¸«¡×¡ÈÂçÈÖ¶¸¤»¡É¤Î²ÄÇ½À¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»ØÅ¦¡¡¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¿Ø±Ä¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¼åÅÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×
¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ï14Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¦IG¥¢¥êー¥Ê¤ÇWBAÆ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¤Î¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ë¥åー¥¹¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î·ä¤òÈ¯¸«¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬ÂçÈÖ¶¸¤»¤òÁÀ¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ã¾¤Ó¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¿Ø±Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¢£Áê¼ê¿Ø±Ä¤Ï¼«¿®¡ÖMJ¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¡×
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¶ÚÆ»¤ò¸«¤Ä¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëーーÆüËÜ¤Î¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤¬ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿¥ì¥¢¤Ê¥ß¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤¬²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤¹²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î¥×¥í¥âー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ëー¥à¼Ò¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¹¥ß¥¹CEO¤Ï½µËö¤Ë¹µ¤¨¤¿°æ¾åÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¼åÅÀ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
°æ¾å¤Ï¥×¥íÀïÀÓ30¾¡¡Ê27KO¡ËÌµÇÔ¡£2022Ç¯12·î¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥È¥éーÀï¤òºÇ¸å¤Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤«¤é³¬µéÅ¾¸þ¤·¡¢2023Ç¯5·î¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¥ó¡¦¥Õ¥ë¥È¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤È6»î¹çÏ¢Â³¤ÇKO¡¿TKO¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯5·î¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥êÀï¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¡¢Á°Àï5·î¤Î¥é¥â¥ó¡¦¥«¥ë¥Ç¥Ê¥¹Àï¤Ç¤Ï¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¡È¼åÅÀ¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤À¡£
¥¹¥ß¥¹»á¤Ï¡ÖÈà¡Ê°æ¾å¡Ë¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢MJ¡Ê¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ë¤Ë¤Ï¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤¿¤á¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²æ¡¹¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿·²¦¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
°æ¾å¼«¿È¤â¡È¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿30ºÐ¥µ¥¦¥¹¥Ýー¤È¤Î°ìÀï¡£»öÁ°Í½ÁÛ¤Ç¤Ï°æ¾åÍÍø¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂçÈÖ¶¸¤»¤Ïµ¯¤¤ë¤Î¤«¡£½Ö¤¸·¶Ø¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£