トミタ電機、上期経常が赤字縮小で着地・5-7月期は黒字浮上

トミタ電機 <6898> [東証Ｓ] が9月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結経常損益は2600万円の赤字(前年同期は6900万円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常損益は1000万円の黒字(前年同期は9800万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結経常損益は3000万円の黒字(前年同期は4200万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-12.0％→5.0％に急改善した。



株探ニュース

