2025年9月8日、中国メディアの極目新聞は、トルコでハイキング中に行方不明になっていた中国人観光客が遺体で発見されたと報じた。

記事は、トルコの山岳地帯でハイキング中に行方不明となっていた30歳の中国人男性観光客が、6日に遺体で発見されたと紹介。遺体はトルコの憲兵捜索隊とボランティアからなる合同捜索チームによって、フェトヒエ地方のカバク湾付近にある山岳地帯の急な斜面の下で収容されたと伝えた。

記事によると、男性は現地で休暇を過ごしていたとのことで、8月25日に音信が途絶えたという。連絡が取れなくなったことを心配した親族や友人が今月4日に警察に通報し、捜索隊員43人、車両9台、捜索犬1匹、追跡犬1匹を投入しての捜索活動が行われた。

遺体が見つかった場所は有名なハイキングコースだったという。男性は生前、自身のSNSアカウント上でトルコ南西部の地中海沿岸に位置する有名な長距離ハイキングコース「リキアン・ウェイ」を歩いている写真を投稿していた。このコースはフェトヒエを起点にアンタルヤまで続く全長約540キロのルートとのことだ。

具体的な死因などについては明らかになっておらず、遺体は現地の法医学研究所に搬送されて解剖が行われる予定であると記事は伝えている。（編集・翻訳/川尻）