本田響矢、“世にも美しい貴公子”ショット「眼差しやばい」「クールな表情の響矢くんも素敵です」「ひゃーーー」
俳優の本田響矢（26）が8日、雑誌『NYLON JAPAN』（カエルム）の公式インスタグラムに登場。“貴公子”風の美しいショットが公開された。
【写真】「眼差しやばい」本田響矢の“世にも美しい貴公子”ショット
投稿では「本田響矢とFENDIの蜜月関係 静寂の館に突如舞い降りた世にも美しい貴公子。彼が一歩足を踏み入れれば、そこはたちまち不思議な異空間へと変化を遂げる。ポップだけどちょっぴりシュール、現実世界なのに儚い夢のよう。その必然的な二面性に100年にわたる長い歴史が反映されたFENDI（フェンディ）の最新コレクションが重なる。クラシックでありながら先鋭的、トラディショナルでありながら遊び心たっぷり。唯一無二の魅力的な佇まいは、波紋のように広がっていき、人々の心を惹きつけてやまない」などとつづり、ネイビーの傘を手にクールな表情を見せる本田のショットが披露された。
この投稿にファンからは「短編映画のようで何回も観て彼の美しい姿を楽しんでいます」「眼差しやばい」「クールな表情の響矢くんも素敵です」「物言わぬ圧倒的説得力が凄まじいです」「響矢くん、クール系も可愛い系もどちらも似合い過ぎてヤバい!!」「このワンショットに、カッコいいと可愛いと美しい、全部詰まってますよね？」「ひゃーーー 大好き大好き」などの反響が寄せられている。
