小型PC用の冷却台にしてもよいのよ。

この夏は暑かった。いや熱かった。気温40度オーバーが続出したもんねえ。9月に入ったし、そろそろ涼しくなるかなと思っていたら、まだ残暑が続くってさ。

そのため、この夏は何度かルーターとモデムのリセットを行ないました。室温の高まりと共にルーター/モデムが不具合起こして、XとかYouTubeとか一部のサービスにつながりにくくなっちゃってさ。

これらの機器の内部は、SoCやメモリが入った小さなPCのようなもの。高熱になるとサーマルスロットリングが起きる→処理能力ダウン→バッファが溢れてパケットロスが起きるし、DNSの応答にもトラブルが起きるんだよね。

だから、やっぱり、日本の夏には大事なモノになったんです。ルーター/モデム用の冷却台が。

長尾製作所のソレはUSB給電タイプ、ある意味DIYみあふれる男らしいルックス。

自作できる人は好みの120mmファンを使って作ってしまえばいいというモチベーションを喚起してくれるし、無駄のない完成度の高さが分かる人はポチっちゃえ。

足＆ゴムスペーサー部分は可動式で、130〜180mm×160mmのモノならなんでも冷やせますし、少しくらいはみ出るサイズのものでも安定しそう。それこそローカルAI用の小型PCとかね。

