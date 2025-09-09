熱はトラブルのもと。ルーターやモデムも冷やすべし
小型PC用の冷却台にしてもよいのよ。
この夏は暑かった。いや熱かった。気温40度オーバーが続出したもんねえ。9月に入ったし、そろそろ涼しくなるかなと思っていたら、まだ残暑が続くってさ。
そのため、この夏は何度かルーターとモデムのリセットを行ないました。室温の高まりと共にルーター/モデムが不具合起こして、XとかYouTubeとか一部のサービスにつながりにくくなっちゃってさ。
これらの機器の内部は、SoCやメモリが入った小さなPCのようなもの。高熱になるとサーマルスロットリングが起きる→処理能力ダウン→バッファが溢れてパケットロスが起きるし、DNSの応答にもトラブルが起きるんだよね。
だから、やっぱり、日本の夏には大事なモノになったんです。ルーター/モデム用の冷却台が。
長尾製作所のソレはUSB給電タイプ、ある意味DIYみあふれる男らしいルックス。
自作できる人は好みの120mmファンを使って作ってしまえばいいというモチベーションを喚起してくれるし、無駄のない完成度の高さが分かる人はポチっちゃえ。
足＆ゴムスペーサー部分は可動式で、130〜180mm×160mmのモノならなんでも冷やせますし、少しくらいはみ出るサイズのものでも安定しそう。それこそローカルAI用の小型PCとかね。
長尾製作所 NBROS USBファン付 ルーター 冷却台
4,062円
Source: 長尾製作所