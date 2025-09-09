俳優の吉行和子さんが、2日に肺炎のため亡くなったことがわかりました。90歳でした。俳優として様々なドラマや映画に出演し、またエッセイストとしても活躍した吉行さんの経歴を振り返ります。

■母は朝ドラのモデル、兄・妹は芥川賞作家 芸術一家に生まれる

吉行さんは、1935年に詩人で作家の父・吉行エイスケさんと、NHK連続テレビ小説『あぐり』（1997年）のヒロインのモデルになったことでも知られる、美容師の母・吉行あぐりさんとの間に誕生。

兄は作家の吉行淳之介さん、妹は詩人で作家の吉行理恵さんで、ともに芥川賞を受賞するなど活躍しました。

■俳優として数多くの人気作品に出演

吉行さんは、女子学院高等学校の在学中に、劇団民藝付属の研究所に入り、1957年には舞台『アンネの日記』で主役に抜てきされました。1959年には映画『才女気質』、『にあんちゃん』で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞しました。

その後、吉行さんは、テレビドラマ『3年B組金八先生』や『ふぞろいの林檎たち』、『ナースのお仕事』など、数々の話題作に出演しました。

さらに、多くの映画にも出演した吉行さんは、大島渚監督の映画『愛の亡霊』（1978年）で、日本アカデミー賞主演女優賞にノミネート。山田洋次監督の映画『東京家族』（2013年）では、日本アカデミー賞優秀主演女優賞に輝きました。

■生涯現役を目指し活動 俳優だけでなくエッセイストとしても活躍

また吉行さんは、2003年に行われた毎日映画コンクールの表彰式で、『田中絹代賞』を受賞した喜びとともに「これから先、ずっと女優を続けていきたいと思っておりますので、この賞がどれだけ私に力を与えてくれるものかというのを本当にわかるようになりました」と語り、「これだけ長いことやっていると、いかに女優という仕事が大変である。また、素晴らしい職業を持ったなとそういう気持ちもありますので、本当に大切にしていきたいと思います」と、生涯続けていきたいという俳優業への思いを語っていました。

また、スタジオジブリのアニメーション映画『崖の上のポニョ』、『思い出のマーニー』では声優に挑戦。さらに、1983年に出版したエッセー『どこまで演れば気がすむの』で、日本エッセイスト・クラブ賞を受賞するなど、幅広く活躍しました。