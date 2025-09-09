京都府や京都市、京都商工会議所が、新たな京都ブランドを生み出す起業家らをたたえる第２回「ＫＹＯＴＯ Ｎｅｘｔ Ａｗａｒｄ（京都ネクストアワード）」の表彰式が８日、中京区のホテルであった。

最優秀賞はクラフトビール製造を軸に地域活性化に取り組む「ローカルフラッグ」（与謝野町）。優秀賞には京藍染めの再生に取り組む「Ｒｉｋｕ Ｍａｔｓｕｚａｋｉ」（西京区）が輝いた。

審査員特別賞に選ばれた「虫秘茶（ちゅうひちゃ）」（伏見区）は、ガの幼虫のフンからお茶を作るという一風変わったアイデアで注目を集める。京都大農学研究科博士課程で学ぶ丸岡毅代表（２９）は、受賞に「迷いの多い日々だが、やっていけると大きな勇気をもらえた」と語った。

◇

開発のきっかけは、研究室の先輩がマイマイガの幼虫５０匹を研究の一環で訪れたリンゴ園から持ち帰ったことに遡る。仕方なく飼育を始め、大学に植わる桜の葉を食べさせると、不思議な現象に巡り合った。

「なんだか華やかな香りがする」

好奇心で乾燥させたフンにお湯を注ぐと、紅茶のような透き通った赤茶に色づいた。「発酵感もあるし、ほどよく植物っぽさも残っている。うま味も感じられる」。紛れもない「お茶」の誕生だった。

周囲の人にも飲んでもらうと、「きちんと作った方がいい」と勧められ、すぐさまガと植物の種類を掛け合わせる研究開発に着手。「１、２年間は研究そっちのけで、朝から晩まで虫捕りでした」と笑う。

中国では古来、似たような「虫糞茶（ちゅうふんちゃ）」と呼ばれるお茶が存在し、漢方薬のように用いられているという。

だが「糞」のイメージはどうしても飲みづらさを助長する。一方で、今回の発見はお茶づくりの可能性を広げるもので、品質の高さにもこだわった。そんな思いから「虫秘茶」と名付けた。似て非なるものだ。

◇

人間には風味と感じられる植物の成分も、虫にとっては毒になる。そうした部分を虫が消化せず、良い部分だけを栄養として摂取する消化器官の「生き延びるための仕組み」が、図らずもフンに凝縮され、うま味を生み出したとみられる。「青臭さだけなくなり、人間にとても都合の良い状態になっている」と話す。

ガの生育は温度管理でコントロールできる。現在は、桜の葉の生産で知られる静岡県松崎町を拠点に、商品開発に取り組む。本格的な一般販売はまだしておらず、市販などに向けて増産体制の構築も模索中だ。

「誰も見向きもしなかった分野が、お金を払ってでも味わいたいというお茶のカテゴリーの一つになっていけば」と丸岡代表。小さな緑色の相棒は、愛嬌（あいきょう）にあふれた存在なんだとか。（岩崎祐也）