自民党は石破首相の後任の総裁を選ぶ総裁選を、党員・党友の投票を含めた、いわゆるフルスペック型で行うことを決定しました。

森山幹事長「全国の党員、党友の皆さまの声を直接反映をする総裁の公選、いわゆるフルスペックの選挙を通じて、新たな総裁を選出することが最も望ましいと」

自民党は9日の総務会で、石破首相の辞任に伴う総裁選を、党員・党友投票を含めた、いわゆるフルスペック型で行うことを正式に決めました。午後2時からは、総裁選挙管理委員会を開き、日程について検討を行いました。

逢沢選挙管理委員長によりますと、告示日を今月22日とし、投開票日を来月4日とする方針を取りまとめ、10日に正式に決定するということです。

一方、ポスト石破候補の動きも活発化しています。

高市前経済安保担当相は立候補に向けた準備を加速させています。陣営の議員によりますと、9日も自らを支持する議員らと会合を開き、今後の対応を協議する考えで、週内にも正式な立候補表明を行いたい考えです。

小泉農水相は会見で出馬の意向を問われ、「一致結束する党の形をつくるため、何ができるか考え判断したい」と述べました。

また、8日に立候補を表明した茂木前幹事長は、10日午後3時から正式な立候補会見を行うと明らかにしました。