3日ぶりに帰ってきたパパさんに猫さんが甘えていると、パパさんが寝てしまって…？甘えん坊な猫さんの行動に、心奪われると話題になっています。

こちらの投稿は記事執筆時点で4.4万回再生を突破し、「可愛すぎて泣きそう」「パパさんの帰り楽しみに待ってたんだね」「癒しですわ～」といったコメントが寄せられました。

【動画：３日ぶりにパパと再会して甘えまくる猫→パパが寝落ちした瞬間、ママのもとへ行き…『あざとすぎる行動』】

甘えん坊なプリンくん

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、不在にしていたパパさんが3日ぶりに帰ってきた時の兄猫「プリン」くんと弟猫「メル」くんの様子。

パパさんが不在の間、毎日べったりとママさんに甘えていたというプリンくん。パパさんがもうすぐ帰ってくるこの時も、ママさんにくっついて幸せタイムを満喫していたのだとか。そしてプリンくんが寝始めた頃、ついにパパさんが帰ってきました。

ふたりのお出迎え

驚きながらもプリンくんがお出迎えをすると、再会にテンションが上がったパパさんはプリンくんを赤ちゃんのように抱っこ。遅れてメルくんも合流し、再会を喜ぶ3人でしたが、ツンデレなメルくんはぬるりとした動きで抱っこを回避したそうです。

パパさんが玄関で荷下ろしをしていると、どうやら見送りの時のことを思い出してしまったようで、じっと見つめるプリンくんとメルくんの姿が。心配そうに見守るふたりの姿に、思わずキュンとしてしまいます。

甘えていると…

やはり寂しかったのか、ソファで寛ぎ始めたパパさんの隣に駆け寄ってすぐに甘えモードに突入したプリンくん。3日ぶりのパパさんのゴッドハンドで溶けるとそばから離れず、すっかりパパっ子に。ところが、疲れていたパパさんが寝てしまい…。

「パパ寝ちゃった…」と寂しげな表情のプリンくんは、再びママさんのお膝にぴったり。その後、戻ってきた日常に安心したように、あっという間に熟睡していたといいます。ぷぅぷぅといびきまでかいている姿が、笑っちゃうほど可愛いプリンくんなのでした。

投稿には「寂しげな表情のプリンちゃんが可愛すぎる♡」「プリン君がどれだけパパさん好きかが、改めてよく分かりますなw」「パパとママがそろって嬉しいプリメル兄弟可愛いですね♡」「甘えん坊上手だなぁ」「最後のプリンのぷうぷうしながらの爆睡で笑っちゃいました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』では、プリンくんとメルくんの日常の様子が投稿されています。パパさんをお見送りした時の様子や、ママさんとのイチャイチャタイムなども観ることができますよ。

