¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Ûµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¡ÊÆ¹ñÆâ»þº¹¤Î²á¹ó¤µÄË´¶¤Ç£×ÇÕ¤Ø¤Ï¤«¤Ê¤´ê¤¤¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡á¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ë¤¬¡¢¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ê£Æ£É£Æ£Á¡Ë¤Ëà¥×¥ÁÍ×µáá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ï£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹çÊÆ¹ñÀï¡Ê£¹Æü¡áÆ±£±£°Æü¡¢¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¡£Îý½¬¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£¶Æü¡ÊÆ±£·Æü¡Ë¤Î¥á¥¥·¥³Àï¸å¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤È£³»þ´Ö¤ÎÊÆ¹ñÆâ»þº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¡Ê£¸Æü¡Ë¤ÏÄ«¿©¤¬¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤¬Íè¤Æ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£»þº¹¤Ïº£²ó¡¢·ë¹½¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤ÄÌÜ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Î£³»þ´Ö¤Ï£±Æü¤¬´¶³ÐÅª¤ËÃ»¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°ÜÆ°¤¬È¼¤¦»î¹ç¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖËÍ¤é¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç²ñ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÉéÃ´¤òÈò¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Ï£±£²·î¤ÎÃêÁª²ñ¤Ç·è¤Þ¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨°ÜÆ°¤È»þº¹¤¬¸·¤·¤¤ÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âº£²ó¤Î·Ð¸³¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£